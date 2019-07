Possibile posticipo caccia al cinghiale

(ANSA) - GENOVA, 9 LUG - Dalla stagione venatoria 2020/2021 la Regione Liguria valuterà di posticipare la caccia al cinghiale tra il primo novembre e il 31 gennaio rispetto alla legge nazionale che la consente dal primo ottobre al 31 dicembre. Lo prevede un ordine del giorno del consigliere regionale Andrea Costa (Liguria Popolare) approvato dall'assemblea con 26 voti a favore (centrodestra e centrosinistra) e 3 contrari (M5S).

"Chiedo all'assessore regionale di avviare un percorso condiviso con le associazioni venatorie per posticipare l'inizio della cacca al cinghiale al primo novembre - spiega Costa -, il mese di ottobre in Liguria si presenta con condizioni climatiche favorevoli al trekking turistico quindi a un grande numero di persone che in tutta sicurezza devono poter attraversare le zone boschive". Respinto un ordine del giorno del M5S che avrebbe impegnato la Giunta Toti ad abolire l'attività venatoria in Liguria la domenica e i festivi per evitare che nelle zone di battuta si possano incontrare cacciatori e escursionisti