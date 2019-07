Manca numero legale, stop Consiglio comunale Genova

Molti assenti fra le file della maggioranza, la minoranza esce dall'aula e la seduta del consiglio comunale di Genova salta. Solo 19 consiglieri, contro i 20 necessari per il numero legale, erano presenti al momento dell'appello, seppur effettuato con un paio di minuti di tolleranza dal presidente del consiglio comunale Alessio Piana, dopo che la minoranza - Pd, Lista Crivello, M5S, Chiamami Genova e Ubaldo Santi (gruppo misto) - hanno deciso di uscire per dimostrare che "la maggioranza non ha i numeri". Tra gli assenti il consigliere delegato allo Sport Stefano Anzalone (Forza Italia), il leghista Federico Bertorello, la forzista Lilli Lauro impegnata in consiglio regionale nonostante si trattasse di una seduta non votante. I consiglieri Sergio Gambino e Mario Baroni, conteggiati come assenti a una prima lettura, sono entrati in aula all'ultimo secondo, ma invano. Assente, perché in ferie, il sindaco Marco Bucci. Saltata, tra le altre pratiche, la discussione sul regolamento delle commissioni per le mense.