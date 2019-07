Zingaretti, serve politica per sviluppo

"Serve uno Stato che abbia delle politiche industriali, gli spot e le battute e le perdite di tempo non servono a creare benessere, lavoro e sviluppo". Lo chiede il segretario del Pd Nicola Zingaretti stamani nel porto di Genova in visita alla sede della Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie (Culmv) Paride Batini. "Serve una nuova politica per lo sviluppo, cosa che questo Governo purtroppo non sta facendo", denuncia.

"Bisogna investire e abbassare le tasse sui salari medio-bassi, perché molte famiglie non ce la fanno più. - sottolinea -. Il Pd riparte dal lavoro e dalla voglia di produrre del Paese, l'Italia va difesa, proteggerla vuol dire pensare a come si può costruire un nuovo modello di sviluppo".

"A nessuno viene in mente un provvedimento fatto negli ultimi mesi dal Governo a sostegno delle politiche industriali italiane", nota Zingaretti. "Oggi in Europa siamo troppo isolati", "dobbiamo garantire al nostro sistema produttivo di essere parte di una comunità che combatte per il bene di tutti".