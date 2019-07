In costume da bagno deruba turista

Un cittadino tunisino di 22 anni in braghette fantasia ha scippato il denaro appena prelevato da un turista al bancomat di Sottoripa e si è messo a correre ma, 'tradito' proprio dalle mutande da spiaggia, è stato trovato e arrestato da alcuni poliziotti in borghese. E' successo nel centro storico.

Il derubato, un turista straniero di 55 anni, aveva appena ritirato 250 euro quando il ragazzo gli ha dato una leggera spinta e gli ha strappato i soldi dalle mani per poi correre via a massima velocità. Il ragazzo è stato inseguito da Caricamento attraverso il Porto Antico fino all'uscita della Soprelevata dove, anche grazie alle braghette da spiaggia, è stato individuato e bloccato. Il denaro è stato restituito al legittimo proprietario e l'arrestato è stato anche denunciato per inottemperanza all'ordine del Questore emesso dall'Ufficio Stranieri di Crotone nel 2018.