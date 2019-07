Tifosi Genoa,telo mare 'Preziosi Vattene

(ANSA) - GENOVA, 04 LUG - Contestazione senza fine da parte dei tifosi genoani nei confronti di Enrico Preziosi. L'ultima novità è rappresentata da un telo mare creato appositamente da sfoggiare in spiaggia. Sul telo, rigorosamente bianco ma con i bordi rossoblù campeggia infatti la scritta 'Preziosi Vattene' ben visibile per non generare incomprensioni. L'immagine in poco tempo è diventata virale amplificando la frattura ormai insanabile tra la tifoseria genoana e il patron rossoblù che da settimane ha affidato all'advisor Assietta il compito di ricercare eventuali compratori per il club più antico d'Italia.

Nel frattempo Preziosi sta lavorando per rivoluzionare la squadra che si è salvata solo all'ultima giornata.