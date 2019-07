Samp: la cessione si avvicina

(ANSA) - GENOVA, 4 LUG - La cordata guidata da Gianluca Vialli sarebbe ormai vicina all'acquisto della Sampdoria, tanto che si potrebbe chiudere già la prossima settimana. Oggi ci sarebbero stati nuovi contatti sull'asse Genova-Londra-New York città quest'ultima dove ha base Jamie Dinan, principale finanziatore dell'operazione insieme all'altro magnate Alex Knaster. Al momento la cifra complessiva messa sul piatto sarebbe di 95 milioni compresi i debiti 'virtuosi' che si prenderebbe in carico la nuova proprietà. Secondo ambienti vicini agli acquirenti oggi "sono stati fatti passi in avanti importanti". Il passo in avanti significativo sarebbe stato fatto con l'aumento della quota fissa (pare 10 milioni) più ulteriori bonus che andrebbero a concretizzarsi con la cessione del difensore Joachim Andersen e del centrocampista Praet a una cifra ben precisa.