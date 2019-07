Saldi: parcheggi liberi a Genova

(ANSA) - GENOVA, 4 LUG - Per sabato 6 luglio, primo giorno dei saldi estivi, il Comune ripropone l'iniziativa di sosta gratuita nelle zone a pagamento a cui aderisce anche la società di gestione della sosta di Piazza della Vittoria. I cittadini potranno posteggiare gratuitamente in tutte le Blu Area e nelle Isole Azzurre gestite da Genova Parcheggi e nelle aree gestite da Sistema Parcheggi, concessionario della sosta di Piazza della Vittoria, con esclusione del parcheggio chiuso e disciplinato dalle sbarre lato via Diaz. "Manteniamo alta l'attenzione sui cittadini e sul commercio - sostengono il vicesindaco Stefano Balleari e l'assessore al commercio Paola Bordilli - La mobilità e la sosta sono elementi che hanno una diretta ricaduta sul commercio e la volontà dell'Amministrazione comunale è quella di creare occasioni per appoggiare e sostenere il tessuto commerciale della città. Una misura utile anche a rilanciare l'immagine di una città accogliente e attenta al visitatore".