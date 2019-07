Dissesto idrogeologico: dal Governo 10 milioni per la Liguria

(ANSA) - GENOVA, 4 LUG - Il ministro per l'Ambiente Sergio Costa ha firmato il Piano Stralcio che stanzia 315 milioni per combattere il dissesto idrogeologico. Alla Liguria sono destinati 10 milioni e 132 mila euro. Cinque i progetti finanziati. Ad Ameglia per l'impianto idrovoro sul Canal grande, in località Cafaggio, vanno oltre 6 milioni. A Borzonasca per il consolidamento dell'abitato di Prato sopra la croce vanno 400 mila euro. Per la sistemazione di una frana in località Colletto nel Comune di Sassello ci sono 263 mila euro. A Serra Riccò per la messa in sicurezza idraulica delle aree a valle di via Profumo, nella frazione di Mainetto ci sono 460 mila euro. Al Comune di Genova, per lo scolmatore del torrente Bisagno, a integrazione di altri finanziamenti vanno 3 milioni.