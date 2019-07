Rapallesi vicecampioni di pesca a traina

(ANSA) - RAPALLO, 3 LUG - Il Circolo pescatori dilettanti rapallesi ottiene un successo al campionato italiano. I fratelli Matteo e Luca Guidicelli, 25 e 27 anni con Romolo Rovegno hanno conquistato il titolo di vice campioni d'Italia di traina d'altura a Ischia. In gara 45 equipaggi. Per questa squadra si tratta di un nuovo alloro dopo la medaglia d'argento ottenuta nel 2018 nella traina costiera. "Ci siamo avvicinati a questa specialità, la più difficile, con curiosità ed entusiasmo - dicono - Come prima esperienza è andata molto bene". Sorride il presidente del Circolo Riccardo Repetto: "Grande soddisfazione, questo è uno dei migliori risultati del nostro sodalizio in una specialità regina". Uno dei due fratelli Guidicelli potrebbe andare in nazionale in vista dei Mondiali. "Sicuramente nella squadra ci sarà l'equipaggio vincitore, ma ci sono ancora posti liberi, spero che uno tocchi a un nostro tesserato", dice Repetto. Per l'equipaggio prossimo appuntamento a settembre a Rapallo con i campionati italiani di traina costiera