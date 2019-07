Eccellenze Valle d'Aosta a Portofino

(ANSA) - AOSTA, 3 LUG - Per una giornata la prestigiosa piazzetta di Portofino si trasformerà in una vetrina dei prodotti tipici valdostani. L'evento promozionale è in programma il 7 luglio. "Un'occasione speciale per promuovere nella prestigiosa località della Riviera ligure il territorio della Regione Valle d'Aosta nei suoi diversi aspetti turistici, culturali ed enogastronomici con la collaborazione dell'Unione Cuochi Valle d'Aosta" spiega l'assessore regionale al turismo, Laurent Viérin.

Alle 17 nella sala conferenza del Teatrino di Portofino è prevista la conferenza stampa di presentazione dell'accordo di collaborazione tra Liguria e Regione Valle d'Aosta con l'intervento - oltre a Viérin - dell'assessore alla Promozione turistica e marketing territoriale della Regione Liguria Giovanni Berrino, del Sindaco di Courmayeur Stefano Miserocchi e del Sindaco di Portofino Matteo Viacava.