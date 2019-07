Crolla muro a Genova,3 famiglie sfollate

(ANSA) - GENOVA, 3 LUG - Tre famiglie sono state evacuate dopo il crollo di un muraglione di 12 metri di un giardino in via Antica Romana a Quarto. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e i tecnici dell'incolumità pubblica del Comune. Non ci sono feriti. Da stabilire se a determinare il crollo sia stata una perdita di acqua o altre cause.