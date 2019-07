'ndrangheta, 300 mila euro alla Regione

(ANSA) - GENOVA, 02 LUG - "Lo scorso 7 giugno è arrivata la pronuncia con la quale il Tribunale di Genova ha condannato gran parte degli imputati del processo 'I Conti di Lavagna', inerente le infiltrazioni della 'ndrangheta nella cittadina del Tigullio e i rapporti tra la locale 'ndrina con gli esponenti dell'amministrazione comunale. Grazie al M5S, la Regione Liguria ha potuto costituirsi parte civile nel processo, ora riceverà una provvisionale di 300 mila euro, fondi che potranno essere destinati a promuovere la cultura della legalità". Lo ha detto la capogruppo M5S in Consiglio regionale Alice Salvatore presentando un'interrogazione in Consiglio regionale. "Nella lettura del dispositivo, è stata riconosciuta a Regione Liguria una provvisionale dell'importo di 300 mila euro: il fatto che l'ente possa costituirsi parte civile nei processi per crimine mafioso è merito del M5s che ha fortemente voluto la modifica alla legge regionale. Regione Liguria dunque l'ha fatto e ora ha diritto a quei fondi".