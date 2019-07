In scooter contro furgone, grave 16enne

(ANSA) - IMPERIA, 2 LUG - Un ragazzino di 16 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri sul rettilineo dell'Aurelia all'intersezione con via Ortassi a Riva Ligure (Imperia). Il giovane viaggiava sul proprio scooter quando, per ragioni ancora da chiarire, si è scontrato con un furgone Vito Mercedes-Benz: l'impatto è stato talmente violento da far ribaltare il furgone, che si è rovesciato su un fianco. Il ragazzo, molto conosciuto in zona perché gioca a calcio nelle giovanili di una squadra locale, ha riportato traumi molto gravi ed è stato trasferito all'ospedale Borea di Sanremo. Praticamente illeso il conducente del furgone.

A ricostruire la dinamica dell'incidente è la polizia stradale.