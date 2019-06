Scende da pullman con 2 kg marijuana

Gli uomini del Gico della guardia di finanza di Genova hanno arrestato ieri pomeriggio una donna di origini nigeriane di 24 anni mentre scendeva da un pullman proveniente da Roma. La donna aveva nascosto in un borsone oltre due chili di marijuana, suddivisa in panetti. I finanzieri stavano effettuando alcuni controlli in piazza della Vittoria, dove partono e arrivano i mezzi diretti all'estero e nelle altre regioni d'Italia, quando hanno notato la donna che aveva un atteggiamento nervoso e circospetto. Da un controllo è emerso che il motivo del nervosismo era dovuto alla droga che stava trasportando. La donna è stata arrestata per traffico di sostanze stupefacenti.