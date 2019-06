Samp, si avvicina ucraino Malinovsky

Lunedì sarà una giornata decisiva per il centrocampista ucraino del Genk Ruslan Malinovskyi che piace molto alla Sampdoria. Il club ligure avrebbe raggiunto un'intesa con l'entourage del 26enne, adesso si cercherà un accordo con la società belga che vuole almeno 12 milioni di euro più bonus. Sarà un week end di riflessione per gli uomini mercato della Sampdoria che aspettano anche il via libera da parte del tecnico Eusebio Di Francesco per andare all'assalto dell'ucraino. Intanto si lavora per trovare quei laterali offensivi nel tridente offensivo che sarà fondamentale nel 4-3-3 della prossima stagione. Il nome nuovo è Josip Brekalo, attaccante del Wolfsburg e della Nazionale under-21 croata. Per il momento c'è stata solo una manifestazione d'interesse per il 21enne che indossa la maglia dei tedeschi dal 2016, nei prossimi giorni la Sampdoria potrebbe fare un'offerta.