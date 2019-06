Primi impalcati ponte Genova in banchina

Il giorno dopo la demolizione delle pile del ponte Morandi prosegue incessante il lavoro per la ricostruzione del viadotto. Si sono svolte stamani a Genova le operazioni per lo sbarco dei primi nove pezzi del nuovo impalcato sulla banchina messa a disposizione da Ansaldo Energia grazie anche alla collaborazione con Accelor Mittal.

I primi impalcati sono arrivati nei giorni scorsi dallo stabilimento Fincantieri di Castellamare di Stabia. L'arrivo di tutti i pezzi del nuovo viadotto si concluderà a settembre con 60 trasporti eccezionali. Oggi per mezzo di speciali carrelli i manufatti sono stati trasbordati da una chiatta alla banchina Polcevera. Lunedì raggiungeranno il cantiere del nuovo ponte.