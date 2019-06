Salvini: in Fincantieri il multietnico che funziona

(ANSA) - GENOVA, 28 GIU - "Questo è il multietnico che funziona, fondato sul lavoro, sul rispetto, sulla conoscenza, sull'integrazione. E' un bel modello". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vice premier Matteo Salvini parlando di Fincantieri, durante una visita allo stabilimento del gruppo della cantieristica navale, in cui è stato sommerso di richieste di selfie dagli operai delle nazionalità più diverse del gruppo.

"Questa è l'integrazione possibile, ho visto lavorare genovesi con palermitani, africani con asiatici. Questa è l'immigrazione che porta valore aggiunto", ha detto Salvini, che in un altro momento ha segnalato che gli immigrati "devono arrivare con l'aereo, non con barconi o barchini". A Fincantieri è ormeggiata la chiatta con il primo impalcato di acciaio realizzato per il nuovo viadotto sul Polcevera. "Sono orgoglioso di questa realtà produttiva, sono i primi al mondo. Fincantieri è un modello di sviluppo, di crescita, di integrazione", ha detto Salvini.