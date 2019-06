Ponte: sfollate in 3400, ora esplosione

(ANSA) - GENOVA, 28 GIU - Sono in fase di conclusione le operazione per sfollare oltre 3400 persone che vivono in un raggio di 300 metri dal luogo dell'esplosione che abbatterà le pile 10 e 11 del ponte Morandi. Le operazioni sono cominciate poco dopo le 6 e sono, coordinate dalla Protezione civile. Ieri sera altre 400 persone, disabili anziani e donne incinte, erano state trasferite in alberghi dove trascorreranno anche questa notte. In cantiere intanto i fochini, arrivati alle pile alle 5:30, stanno predisponendo i materiali utili per le 'volate' che distruggeranno i due monconi. L'esplosione controllata avverrà alle 9 e durerà 6 secondi.