Caldo: anziano trovato morto nell'orto

(ANSA) - GENOVA, 28 GIU - Un uomo di 79 anni è stato trovato morto nel suo orto a Cicagna, nell'entroterra di Chiavari. Il pensionato potrebbe essersi sentito male per le alte temperature di questi giorni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo era andato a dare da mangiare alle galline quando si è accasciato a terra senza più riprendersi. A dare l'allarme è stato il figlio che non lo ha visto tornare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.