Volotea, 4 nuovi collegamenti da Genova

Volotea, la compagnia aerea che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, ha inaugurato 4 nuovi collegamenti da Genova verso Malaga (ogni mercoledì), Malta (1 volo a settimana, ogni mercoledì), Corfù (1 frequenza settimanale, ogni martedì) e Pantelleria (ogni sabato), per un totale di 20 rotte, 18 delle quali operate in esclusiva. Il vettore ha poi ripristinato nei giorni scorsi i collegamenti per Ibiza, Olbia, Atene, Alghero, Brindisi, Palma di Maiorca, Lampedusa, Santorini e Minorca. Lo annuncia una nota. Volotea ha portato a Genova due anni fa la sua quarta base italiana e lo ritiene un aeroporto di primaria importanza. Dal 2012, il vettore ha trasportato presso lo scalo 1,3 milioni di passeggeri e ha incrementato, anno su anno, la sua offerta, totalizzando un load factor del 96% nel 2018.