Ok porto a ampliamento aeroporto Genova

(ANSA) - GENOVA, 27 GIU - L'ampliamento dell'aerostazione dell'aeroporto di Genova fa un passo avanti con il parere favorevole espresso dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale alla convenzione con il Commissario Straordinario, l'Enac e la società di gestione del Colombo, per la realizzazione di un primo intervento previsto dal Programma Straordinario per la macro aerea Aeroporto. Si tratta del primo lotto funzionale dell'ampliamento dell'aerostazione, per migliorare ricettività e accessibilità della struttura con la realizzazione di un nuovo fabbricato su tre livelli e la ristrutturazione dell'edificio esistente.