Addio Totti-De Rossi sembra impossibile

(ANSA) - GENOVA, 27 GIU - Nel giorno della presentazione come nuovo allenatore del Genoa, Aurelio Andreazzoli non si è tirato indietro su un argomento che fa discutere il calcio romano e non solo: l'addio di De Rossi e Totti. Con i due il tecnico ha lavorato a lungo alla Roma quando era nel gruppo di Luciano Spalletti. "Posso dire che con loro ho vissuto momenti indimenticabili prima da collaboratore, da amico e da ascoltatore, poi in prima persona quando li ho allenati per cinque mesi. È chiaro che sembrerebbe quasi impossibile pensare alla Roma senza questi due nomi ma così è, come ha già detto Daniele. Sono situazioni della vita che bisogna accettare e andare avanti".