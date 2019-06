Sampdoria: ufficiale arrivo Maroni

(ANSA) - GENOVA, 25 GIU - È ufficiale l'arrivo alla Sampdoria del trequartista argentino Gonzalo Maroni. Lo ha annunciato la società spiegando che il ventenne è stato prelevato in prestito annuale dal Boca Juniors ma la società blucerchiata ha un diritto d'opzione. Potrà essere riscattato versando 15 milioni nelle casse del club sudamericano. Maroni aveva già effettuato le visite mediche nei giorni scorsi ed è reduce dagli impegni con la nazionale argentina al Mondiale Under 20 in Polonia.

Nell'ultima stagione aveva giocato in prestito al Talleres, club di Prima Divisione.