Carige: 2 settimane per esame Fitd

Dureranno "circa due settimane" le valutazioni del Fondo interbancario su Carige, che ieri ha respinto la prima proposta del fondo Apollo, annunciando di voler intervenire in tempi stretti sulla crisi dell'istituto, con "la partecipazione degli attuali azionisti e di partner pubblici o privati". Il Fitd esaminerà anche la nuova proposta di Apollo che si è materializzata ieri sera. E' quanto si apprende da fonti qualificate.

E può arrivare fino a 800 milioni di euro l'aumento di capitale complessivo di Carige all'esame del Fondo interbancario. Il piano dei commissari Carige di fine febbraio ipotizzava per la banca ligure una ricapitalizzazione da 630 milioni, poi cresciuta a 720 milioni nel piano Blackrock e 'limata' fino a 450-500 milioni nel primo progetto di Apollo.

L'aumento fermato dai Malacalza all'assemblea di dicembre era per 400 milioni.