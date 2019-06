Ponte Genova: Toti, settimana di buon esempio per politica

"Quella che sta vivendo Genova è una settimana che dimostra come la buona politica mantiene le promesse". Lo ha detto il governatore Giovanni Toti parlando, a margine delle celebrazioni per il patrono San Giovanni, degli appuntamenti che riguardano la demolizione e ricostruzione del ponte. "Avevamo promesso case agli sfollati, una viabilità alternativa, il sostegno ai nostri porti per rimanere competitivi. Tutte promesse mantenute. E domani entriamo nel cuore del ritorno alla normalità con la gettata per la prima pila del nuovo ponte, poi venerdì ci sarà l'abbattimento del troncone est e l'arrivo del primo manufatto. E' la dimostrazione, a chi ci guardava con sospetto che le cose marciano come dovevano marciare, che la collaborazione tra le istituzioni di questa città e di questa regione ha funzionato", ha detto Toti. (ANSA).