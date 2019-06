Ponte: domani nasce il nuovo viadotto

Prima gettata di cemento per il primo pilone e arrivo della prima parte d'impalcato: domani, 25 giugno, nasce il nuovo viadotto sul Polcevera. Il 25 giugno sarà una data simbolo. Ad assistere a queste operazioni ci sarà il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, che sarà ricevuto, tra gli altri, dal prefetto Fiamnma Spena e dal presidente di PerGenova Alberto Maestrini. Alle 15.30 comincerà la cerimonia per la gettata del primo pilone e dopo gli interventi di Nicola Meistro Ad della società PerGenova, del sindaco Marco Bucci e del governatore Giovanni Toti, il ministro premerà il pulsante per l'avvio del getto della prima fondazione. Successivamente il ministro si sposterà nell'area portuale dove salirà su una motovedetta della capitaneria per raggiungere il rimorchiatore 'Paul' che trasporta l'impalcato di acciaio destinato al nuovo viadotto. Lo sbarco avverrà alla banchina Fincantieri del porto di Genova.