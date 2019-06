Conte, Olimpiadi sogno di tutta Italia

(ANSA) - LOSANNA, 24 GIU - "Dreaming together è il motto della candidatura di Milano e Cortina e, onestamente, non riesco ad immaginarne uno più appropriato. Questo sogno olimpico non è solo il sogno di due città, è il sogno di un intero Paese, il nostro Paese": lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, presentando la candidatura di Milano e Cortina ai Giochi 2026 ai membri Cio, a poche ore dall'assegnazione.