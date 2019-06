Stretta sul salvataggio di Carige

(ANSA) - GENOVA, 23 GIU - Stretta sul salvataggio Carige. Domani si riunisce a Roma un consiglio del Fondo interbancario. Si apprende da fonti vicine al dossier. C'è l'ipotesi che il consorzio di banche sia al lavoro su un piano alternativo a quello proposto dal fondo Apollo. L'appuntamento del Fitd dovrebbe comunque tornare sulla bozza di offerta di Apollo, in cui l'investitore si immaginava un intervento nell'ordine dei 120 milioni nell'ambito di una ricapitalizzazione da 450-500 milioni di Carige, con la conversione in capitale dell'obbligazione per 318 milioni (convertibile per poco più di 313 milioni) sottoscritta dallo Schema volontario del Fitd. Dai vertici del Fitd arriva un 'no comment'. Da altre fonti finanziarie si apprende che il fondo Apollo è comunque al lavoro - e così i commissari Carige - per rimodulare l'offerta già fatta pervenire a Kpmg, advisor del Fitd. Se in queste ore ci fossero sviluppi nella trattativa tra l'Interbancario e Apollo, il consiglio del consorzio di banche potrebbe valutare la proposta domani.