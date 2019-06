'Spazzapnea', recuperata una tonnellata di rifiuti

Una sfida ambientale per liberare spiagge e fondali dai rifiuti. E' 'Spazzapnea - Operazione fondali puliti'. L'iniziativa, nata da un'idea del recordman di apnea Umberto Pelizzari e della sua Apnea Academy, è inserita nella campagna #StopPlasticPollution del Wwf Italia. La 'competizione ambientale' si è svolta nel mare davanti alla spiaggia di Priaruggia, a Genova Quarto. Diversi i sub ambientalisti che hanno partecipato ed hanno raccolto quasi una tonnellata di rifiuti. Nel mare genovese recuperati tubi di plastica, copertoni, una sdraio. Vince chi in un tempo stabilito recupera la maggior quantità di rifiuti. La competizione sportivo-ecologica si è svolta contemporaneamente anche a Bari, Catania, Peschiera del Garda, Marina di Camerota e Civitavecchia. A Genova l'iniziativa è stata patrocinata dal Comune e dal Municipio IX Levante e organizzata dall'Asd Apnea Center.