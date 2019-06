Sequestrati a vescovo Balestrero 2 mln

(ANSA) - GENOVA, 21 GIU - La procura di Genova ha fatto appello al Riesame contro il mancato via libera al sequestro di 5 milioni a Ettore Balestrero, il nunzio apostolico in Congo, accusato insieme al fratello di riciclaggio internazionale. Nei giorni scorsi all'alto prelato erano stati sequestrati 2 milioni, ma gli investigatori avevano chiesto un blocco di 7.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 4 settembre 2015 l'arcivescovo sottoscrisse una donazione di quasi 4 mln al fratello, importatore di carni. Secondo i pm Francesco Pinto e Paola Calleri l'operazione rappresentava l'atto conclusivo per far rientrare gli introiti d'un maxi contrabbando. L'input agli accertamenti era arrivato con una segnalazione di Bankitalia, che ravvisava anomalie nella super-donazione. Gli investigatori avrebbero ricostruito i passaggi di una storia partita quasi 20 anni fa attraverso documentazione sequestrata nel corso di un blitz a Ponte Chiasso, dov'era stato fermato un collaboratore dei Balestrero di ritorno dalla Svizzera.