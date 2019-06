Recuperato antico vigneto su Palmaria

(ANSA) - LA SPEZIA, 21 GIU - Dal recupero di un antico vigneto riparte la produzione del vino sull'isola Palmaria. È il Parmaea, appena 1.200 bottiglie di bianco, prodotto su mezzo ettaro di terreno proprio in faccia a Porto Venere (La Spezia).

"Questo attualmente è l'unico vigneto presente sulla Palmaria, lo abbiamo recuperato e siamo riusciti a creare questo vino fresco, grazie ai vitigni albarola, vermentino e trebbiano. Un vino che risente della salinità dovuta alla vicinanza col mare" spiega il produttore Heydi Bonanini, della cantina Possa di Riomaggiore. La maggior parte delle bottiglie è stata acquistata dal Grand Hotel Portovenere. Nella produzione vengono utilizzati esclusivamente prodotti naturali, come accade alle Cinque Terre, dove cantina Possa ha una produzione di 17 mila bottiglie tra bianco, rosso, rosato e Sciacchetrà. Per sostenere le piante dal caldo estivo e per rinforzare le difese, vengono utilizzate anche alghe e propoli. Le alghe aiutano la pianta a rimanere idratata, la propoli diventa un 'ricostituente'.