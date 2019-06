Presa a Genova la banda del Rolex

(ANSA) - GENOVA, 21 GIU - Fermata la banda del Rolex che nelle ultime settimane aveva messo a segno a Genova decine di colpi.

La scorsa notte gli agenti delle volanti hanno fermato tre uomini e una donna in via Campanella, ad Albaro, subito dopo l'aggressione a un uomo a cui volevano portare via l'orologio.

Componevano una batteria di trasfertisti arrivati da Napoli le quattro persone (tra i 28 e i 53 anni) arrestate dagli uomini delle volanti dopo il tentativo di rapinare un ragazzo di 20 anni al quale volevano portare via il Rolex. Secondo gli investigatori, i quattro sarebbero arrivati a Genova a fine maggio e avrebbero preso in affitto una camera. La scorsa notte, il giovane è stato seguito fino alla moto dove è salito con una amica. Uno degli arrestati gli si è parato davanti e ha provato a strappargli il Rolex dal polso. Nel frattempo è arrivato un complice che ha buttato a terra la ragazza, 18 anni. Non riuscendo a prendere l'orologio, i due sono scappati fino all'auto dove c'erano i complici. A quel punto i ragazzi hanno chiamato la polizia. Sul posto sono arrivati gli agenti delle volanti e durante una perlustrazione hanno individuato l'auto. Perché siente in città? hanno chiesto gli agenti. "Per visitare l'Acquario", hanno risposto. E sono stati arrestati.