Nautica: Ucina, settore da 12 miliardi

(ANSA) - S.MARGHERITA LIGURE (GENOVA), 21 GIU - Il settore della nautica italiana è in crescita, in valore aggiunto è pari a quasi 12 miliardi di euro e coinvolge circa 17 mila addetti alla costruzione, 105.549 nella subfornitura ai cantieri enella componentistica, 39870 nelle riparazioni e nel refit e nei servizi, 20.961 nel turismo e commercio. Diminuisce il numero di stabilimenti ma aumenta la qualità e il moltiplicatore del valore aggiunto. Sono i dati emersi dalla convention Ucina Satec 2019 "Le capitali della nautica" che si è tenuta a Santa Margherita Ligure. Il convegno ha rappresentato la prima uscita ufficiale del neo presidente di Ucina Saverio Cecchi. "Vedendo questi dati sono orgoglioso di quello che facciamo - ha detto - noi siamo un settore fondamentale per l'economia del nostro Paese e chiediamo alle istituzioni che ci affianchino concretamente e non con strette di mano e passerelle elettorali".