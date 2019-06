Albissola senza campo, club può sparire

(ANSA) - SAVONA, 21 GIU - "Non abbiamo trovato uno stadio per poter giocare e così non possiamo iscriverci al prossimo campionato di Lega Pro". L'annuncio choc è del presidente dell'Albissola, Giampiero Colla, che guida la società savonese.

"Con grandissima amarezza dobbiamo chiudere quest'avventura".

L'Albissola aveva debuttato nella passata stagione tra i professionisti ed era riuscita a conquistare la salvezza. Nello scorso campionato aveva trovato ospitalità sul campo dell'Entella a Chiavari. Sono stati diversi i tentativi per trovare una soluzione e si era pensato di andare a giocare a Pontedera (Pisa) o ad Arezzo. Finisce dunque la favola dell'Albissola, nata nel 2010 e capace di raggiungere il professionismo nel 2018. C'è tempo fino a lunedì per un 'miracolo' ma Colla rimane dubbioso: "Non lo sappiamo, ho bisogno di riposare e di riflettere", ha detto, ma la società potrebbe scomparire. L'imprenditore ha puntato il dito sul Comune di Savona e sul Savona calcio.