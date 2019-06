Piaggio Aero: Nicastro, con esigenze Forze Armate si riparte

(ANSA) - VILLANOVA D'ALBENGA (SAVONA), 20 GIU - "La definizione delle esigenze operative delle Forze Armate e la disponibilità delle relative coperture finanziarie comunicate ci permettono di ripartire. Terminate le attività amministrative si arriverà a breve alla formalizzazione degli ordini: commesse che genereranno per Piaggio Aero un fatturato di circa 700 milioni".

Lo dice il commissario di Piaggio Aero, Vincenzo Nicastro, dopo l'incontro al Mise. "Le tempistiche annunciate dal Governo, per la firma di nuovi contratti già entro la fine di questo mese consentono di prevedere un graduale riassorbimento della forza lavoro, mentre potrà proseguire con forza l'impegno dell'azienda a riconquistare quote di mercato. Il percorso è ancora lungo, ma credo che a 6 mesi dall'avvio dell'amministrazione straordinaria abbiamo imboccato la strada giusta. L'obiettivo è arrivare al prossimo autunno con una società che possa attrarre un acquirente di primo livello: in quel periodo partirà auspicabilmente il bando per la vendita dell'azienda".(ANSA).