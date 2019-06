genoa, Prandelli firma rescissione

Divorzio consensuale per Cesare Prandelli che oggi al termine della conferenza stampa d'addio si è incontrato con i dirigenti rossoblù per firmare il suo addio al Genoa. Prandelli con la conquista della salvezza si era infatti guadagnato il rinnovo automatico per la prossima stagione ma il tecnico di Orzinuovi non rientrava più nei piani societari.

"Me ne vado senza rimpianti e non mi sono mai pentito di aver accettato questa sfida che è stata molto difficile. Ma questa è una piazza straordinaria. Futuro? Dal futuro in questo momento non voglio nulla. Voglio ritrovare un pò di serenità e vedere il calcio in maniera più distaccata. Alla fine ci prendiamo troppo sul serio, alla fine è solo un gioco. Le cose serie sono altre".