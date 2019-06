Fi: Carfagna-Toti in piazza, cambiare partito entro l'anno

La sfida comune è cambiare il partito entro l'anno, dare risposta a quel ceto medio moderato che non si sente più rappresentato ed è dimenticato da questo esecutivo.

I neo-coordinatori di Forza Italia, Mara Carfagna e Giovanni Toti, si presentano assieme per la prima volta, fianco a fianco a Piazza Montecitorio, davanti ai fotografi e alle telecamere.

La loro sintonia politica è assoluta. "Oggi si apre una fase nuova. Abbiamo tantissime cose da fare e abbiamo ambedue entusiasmo e determinazione", assicura raggiante la vicepresidente della Camera. "Il Paese - aggiunge il Governatore ligure - aspetta tante risposte che questo governo non è in grado di dare: noi vogliamo rappresentare quei moderati riformisti che sono stati abbandonati e che abbiamo perso in questi ultimi anni". Anche per Mara Carfagna, il compito di Forza Italia è quello di rappresentare una forza "moderata, riformista, liberale e europeista".