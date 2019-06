Cade da scooter gravissimo 17/enne

(ANSA) - IMPERIA, 20 GIU - Un ragazzo di 17 anni è gravissimo a causa di un incidente in scooter avvenuto nel pomeriggio in viale Matteotti a Imperia. Stando a quanto ricostruito il giovane, che viaggiava insieme a una ragazza rimasta ferita in modo non grave, avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause ancora da chiarire, e cadendo è finito sotto un furgone parcheggiato lato strada. Il ragazzo ha riportato un gravissimo trauma cranico. Soccorso, non ha mai ripreso conoscenza ed è stato trasportato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. la prognosi è riservata. Oltre al personale sanitario, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno sollevato il furgone per consentire ai soccorritori di prestare le prime cure al giovane.

Un altro motociclista è rimasto ferito a Genova in via Borzoli. Un uomo a bordo di una moto si è scontrato con una macchina, rimanendo incastrato sotto la vettura. Il motociclista è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Martino.