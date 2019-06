Maturità: Toti, un giorno indimenticabile e fondamentale

"In bocca al lupo a mio nipote Edoardo e a tutti gli studenti che come lui stanno affrontando la prima prova dell'esame di Maturità. Questo sarà per voi un giorno indimenticabile e fondamentale: affrontatelo con impegno e determinazione". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti fa gli auguri ai circa 520 mila studenti italiani che oggi iniziano l'esame di maturità. "La fine di un percorso, ma anche un punto di partenza per costruire il vostro futuro. - afferma Toti su Facebook - Forza!".(ANSA).