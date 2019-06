Cav: Carfagna e Toti Coordinatori Fi

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - "Ho ritenuto opportuno dopo aver sentito molti di voi delegare alla vicepresidente della Camera Mara Carfagna e al presidente della Liguria, Giovanni Toti, la responsabilità di coordinare l'organizzazione del Partito, sulla base di mie indicazioni, e di curare il Coordinamento di un gruppo al quale verrà affidato l'incarico di redigere una proposta di modifica statutaria da presentare al Congresso Nazionale che si terrà entro la fine di quest'anno". Si legge in una nota del Presidente di Forza Italia, diffusa durante la riunione congiunta dei gruppi parlamentari azzurri. "Tale proposta - dice Berlusconi - sarà elaborata unitamente a Antonio Tajani, Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini. Queste deleghe sono temporalmente limitate fino alla data del Congresso". Il Congresso valuterà se indire consultazioni per le cariche elettive. "Non credo che si possa fare una rivoluzione partendo da un board, si fa una rivoluzione partendo dai contenuti e dandosi dei tempi precisi", ha commentato Toti.