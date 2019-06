Carige: Maccarone, in estate sapremo

(ANSA) - GENOVA, 19 GIU - Giro di tavolo al consiglio del Fondo interbancario sulla proposta di Apollo per Carige, con il presidente Salvatore Maccarone, che ne parla come di "un'ipotesi che va sviluppata" e "non ancora valutabile". Di certo così com'è l'offerta 'soft' di Apollo, con un intervento per 318,2 milioni del Fitd in una ricapitalizzazione da 450-500 milioni, sembra poco percorribile: lo stesso Maccarone spiega che un'operazione che portasse l'Fitd al 51% "crea problemi". I contatti proseguono, comunque. La proposta di Apollo "verrà esaminata da un prossimo consiglio che non è stato convocato", ha detto Maccarone. Ma nel complesso è ancora un nulla di fatto su Carige, mentre va comunque avanti - secondo quanto si apprende - il lavoro dei commissari con gli altri fondi in partita.