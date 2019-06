Torna la Genoa shipping week

(ANSA) - GENOVA, 17 GIU - Dal 24 al 30 giugno Genova ospiterà la quarta edizione della Genoa Shipping Week, una settimana dedicata all'economia del mare e alla cultura portuale in città, organizzata da Assagenti, l'Associazione degli agenti e dei mediatori marittimi genovesi, con il sostegno di Intesa Sanpaolo Private Banking. Gli eventi in calendario saranno oltre 50. La settimana si svilupperà su tre direttrici - Business & Networking, Cultura e Divulgazione, Sport - e vedrà coinvolte Istituzioni cittadine assieme a Marina Militare e il Corpo delle Capitanerie di Porto. "Genova ha saputo fare sistema non solo a parole - ha dichiarato Alberto Banchero, presidente Assagenti -.

La Genoa Shipping Week era un progetto ambizioso che è diventato realtà grazie ai tanti che hanno saputo mettere a fattor comune le competenze e le iniziative. Sognavamo un festival per la città che riuscisse, attraverso la cultura, ad avvicinare i genovesi al loro porto. Oggi possiamo dire che siamo molto vicini a quello che nel 2013 immaginavamo solo".