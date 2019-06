Bucci, primo pezzo ponte 24-30 giugno

(ANSA) - GENOVA, 17 GIU - "La prossima settimana tra il 24 e il 30 giugno arriverà qui il primo pezzo del ponte" nuovo "direttamente da Castellamare di Stabia". "E' una cosa importantissima". Lo ha detto il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione di ponte Morandi Marco Bucci, a margine della presentazione della Genoa Shipping Week. "Ieri ho incontrato i cittadini di Certosa che mi hanno detto 'forza', 'avanti' - ha raccontato Bucci -. La stragrande maggioranza dei genovesi è convinta che perché Genova possa ripartire ciascuno si deve assumere i propri rischi. Ogni giorno di ritardo è un giorno in meno per l'economia di Genova tutti quanti desiderano che quel ponte vada giù" il prima possibile. "Siamo lavorando tutti con la massima velocità - ha aggiunto Bucci -. Abbiamo tutti lo stesso obiettivo". "Il ponte va demolito e ricostruito nel più breve tempo possibile". Per la demolizione con esplosivo delle pile 10 e 11 del troncone di ponte Morandi "se non sarà il 24 giugno, sarà il 25 o il 26. E' questione di capire bene qual è il 'time table'. Ora come ora siamo ancora sul 24 giugno". "E' importante capire che ogni giorno di ritardo è un giorno in meno per lo sviluppo di Genova".