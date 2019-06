Piana a esposizione prodotti De.Co.

A Cairo Montenotte il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ha partecipato all' inaugurazione della prima Expo in Liguria dedicata ai prodotti De.Co. (Denominazione comunale) che lega le produzioni gastronomiche, agroalimentari e artigianali, ma anche feste, fiere e sagre, al luogo di origine. "Questa manifestazione - spiega Piana - è un ulteriore passo in avanti per valorizzare e tutelare le nostre tradizioni, il nostro sapere più antico. E' importante rinnovare, attraverso la diffusione di questo patrimonio, il senso di appartenenza al territorio. In un'epoca che spinge la comunità nel suo complesso verso conoscenze, usi e costumi sempre più globalizzati e indifferenziati, è giusto recuperare quanto il passato ci consegna per non dimenticare le nostre radici, una ricchezza che rende più preziose e variegate le nostre conoscenze". Piana è stato il primo firmatario della proposta di legge approvata dal Consiglio il 24 luglio che ha istituito il registro dei prodotti con certificazione De.Co