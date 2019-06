Al terminal di Vado altre tre maxi gru

(ANSA) - GENOVA, 14 GIU - Con l'arrivo di altre tre gru di banchina Ship-to-Shore (STS), che si aggiungono ad un mezzo identico già arrivato a dicembre 2018, è ora completa la dotazione del nuovo terminal container Vado Gateway, che sarà operativo dal 12 dicembre 2019. Le tre gru, prodotte dall'azienda cinese ZPMC, sono partite via nave da Shanghai e dopo circa due mesi di navigazione sono giunte al terminal del ponente ligure, controllato da APM Terminals e partecipato dalle società cinesi Cosco e Qingdao Port. A causa delle dimensioni delle gru, le operazioni di sbarco richiederanno fra le due e le tre settimane e saranno seguite da una fase di test che durerà vari mesi.

Le tre STS giunte ieri sono identiche per caratteristiche tecniche a quella già consegnata: altezza oltre 90 metri, peso di circa 1.800 tonnellate e "sbraccio" in grado di manovrare fino a 23 file di container in senso orizzontale. La portata è di 65 tonnellate in configurazione "twin lift" e 100 in configurazione "sotto gancio".