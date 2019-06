100 kg di cocaina sequestrati a Genova

(ANSA) - GENOVA, 14 GIU - Cento kg di cocaina provenienti dal Sudamerica e trasportati in un container dalla nave Msc Nuria con bandiera panamense sono stati sequestrati da Polizia e personale delle Dogane. Il sequestro è avvenuto nello scalo Vte di Genova Voltri. L'operazione è stata coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo della Procura di Genova. Il container, adibito a cella frigo e contenente generi alimentari, era destinato a una società del milanese dove sono stati recuperati altri 2 kg dello stesso stupefacente nascosto tra prodotti ittici congelati. La società, al momento è ritenuta estranea al traffico. La Squadra mobile indaga per individuare la rotta seguita dallo stupefacente, gli acquirenti e il mercato di spaccio. Verranno esaminati gli scali del cargo, prima dell'attracco a Genova. Con l'aiuto della Squadra Mobile di Milano è sotto la lente d'ingrandimento l'area del milanese destinataria dei prodotti alimentari. Non è escluso che la destinazione finale della cocaina fosse Milano.