Samp: arriva l'argentino Maroni dal Boca

(ANSA) - GENOVA, 13 GIU - Nuovo arrivo per la Sampdoria che si porta a casa il talento argentino Gonzalo Maroni. Trequartista, 20 anni, è stato prelevato dal Boca Juniors in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Nell'ultima stagione si è messo in evidenza con la maglia del Talleres e ha giocato con l'Argentina nel recente mondiale Under 20 che è stato disputato in Polonia. Maroni sarebbe già in viaggio verso l'Italia per iniziare la nuova avventura. Sul fronte dell'allenatore si aspetta la risposta di Eusebio Di Francesco che ieri ha incontrato il ds Carlo Osti: l'ex tecnico della Roma entro sabato sera comunicherà alla Sampdoria la sua decisione.

Al momento resta 'congelato' Stefano Pioli che è l'alternativa principale a Di Francesco.