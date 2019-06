Samp, entro sabato risposta Di Francesco

(ANSA) - GENOVA, 12 GIU - Tutto rinviato: entro sabato Eusebio Di Francesco darà una risposta alla Sampdoria. È la sintesi dell' incontro avvenuto oggi tra l'ex mister della Roma e il direttore sportivo blucerchiato Carlo Osti. Non è stato affrontato l' argomento legato all'ingaggio dell'allenatore che invece ha voluto sapere il progetto tecnico del club per capire se ci potevano essere i presupposti per il matrimonio.

Dalla chiacchierata è emerso un confronto importante ma Di Francesco ha chiesto ancora qualche ora per pensare alla proposta doriana con la promessa di dare la propria risposta entro sabato. Una fumata grigia che può essere letta in tanti modi ma di certo la strada apparire un pochino più in salita per la Sampdoria. E resta in attesa Stefano Pioli con cui sarebbe invece già stata trovata un'intesa.