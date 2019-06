Genoa: Preziosi,tratto per cessione club

(ANSA) - GENOVA, 12 GIU - "C'è una trattativa e spero che vada in porto, la solidità dell'interlocutore è garantita".Così Enrico Preziosi, presidente e proprietario del Genoa, ha confermato l'esistenza di una trattativa in atto per la cessione del club. "Come sapete in una trattativa seria c'è l'obbligo di non divulgare nulla fino a quando le cose si concludono. Di sicuro non mi sentirete mai parlare di una trattativa solo per far calmare i tifosi", ha aggiunto, confermando che il soggetto interessato è un fondo d'investimento che, secondo anticipazioni, sarebbe 'York Capital'. "Ai tifosi dico solo che stiamo facendo le cose seriamente per poter cedere la società.

Non dimentichiamo che la cessione della Fiorentina, di cui si parla tanto, è iniziata nel marzo dell'anno precedente - ha aggiunto Preziosi -. Non si può pensare che una trattativa di questo tipo si possa concludere in pochi giorni. Ma spero valga la pena spendere questo tempo per una trattativa che vada in porto".