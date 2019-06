Orsero si compra Fruttital

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Il gruppo Orsero ha acquisito il rimanente 75% del capitale della società Fruttital Cagliari, attiva nella distribuzione di prodotti ortofrutticoli in Sardegna. Lo si legge in una nota. "Con questa acquisizione, che segue altre due concluse negli ultimi mesi in Spagna e Francia, confermiamo la volontà del gruppo Orsero di crescere e consolidarsi sempre di più nelle attività distributive di frutta e verdura fresche", sottolinea il ceo Raffaella Orsero." Fruttital Cagliari sarà il nostro Hub di distribuzione in Sardegna, consentendoci di aumentare la nostra penetrazione del mercato locale e migliorare ulteriormente il posizionamento e l'offerta di prodotti nell'area", conclude.